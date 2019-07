Si chiama Halle Bailey, ha la pelle nera e capelli raccolti in lunghissimi dreadlock, e sarà la prossima Sirenetta. Sì, Ariel cambia pelle per il live action che Disney porterà nelle sale nel 2021, non più una ragazza del Nord Europa coi capelli rossi ma una giovane afro-americana. Una scelta che conferma l'impegno della Disney nel riscrivere i propri Classici e sopperire alla carenza di diversità che fino all'inizio degli Anni 90 ha irrimediabilmente colpito la sua produzione. Per 55 anni le bambine non bianche di tutto il mondo si sono viste negare una principessa che somigliasse a loro, in cui potersi identificare. La Disney aveva già lentamente intrapreso un primo cammino verso la diversità culturale con tre film Saludos amigos, I tre caballeros, Il libro della Giungla, ma eccezion fatta per Mowgli nessuno dei protagonisti aveva fattezze umane. E soprattutto nessuno di loro era una donna. La prima protagonista non bianca è arrivata nel 1992 con Jasmine, principessa di Aladdin.

SOLO QUATTRO PRINCIPESSE NON BIANCHE

Da lì in poi, qualcosa è cambiato. Dei 22 film d'animazione Disney che contengono almeno un personaggio femminile di rilievo e con fattezze umane, solo otto contano protagoniste o co-protagoniste direttamente o indirettamente riferibili a etnie diverse da quella bianca caucasica: il 36%. Una percentuale che sale al 50% se si considerano solo i film usciti dopo il 1992, da Aladdin in poi. Per contare le principesse non bianche, però, continuano a bastare e avanzare le dita di una mano. Quattro su 11: Jasmine, Pocahontas, Mulan e Tiana, con quest'ultima che rimane ancora oggi l'unica afroamericana nella lunga storia degli studi d'animazione più popolari e potenti al mondo. Ecco perché la scelta di Halle Bailey per il ruolo di Ariel appare decisamente significativa, a maggior ragione dopo le critiche rivolte alla Disney per la scelta di Naomi Scott, inglese di origini indiane e non arabe, per il ruolo di Jasmine nel recente remake in live action di Aladdin.