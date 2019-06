Per oltre 20 anni, Toy Story ha accompagnato generazioni intere di bambini (e adulti) dando vita e personalità ai loro giocattoli, ma sempre e solo attraverso un punto di vista maschile. Il quarto capitolo ribalta questa prospettiva, dimostrando che la storia non finisce quando esce di scena il protagonista maschio e che può invece essere riscritta dalle donne. Lo capiamo praticamente fin dall'inizio, quando Woody, che sotto la scarpa non ha più scritto il nome di Andy ma quello di Bonnie, la bambina a cui è stato regalato con i suoi amici al termine del terzo entusiasmante capitolo, perde il ruolo di preferito e la sua stella da sceriffo passa sul petto di Jessie. Ma in realtà qualcosa si comincia a intuire fin dal preambolo, che racconta come anni prima Bo Peep, la pastorella della lampada da scrivania di Molly, la sorella di Andy, è stata costretta a lasciare il gruppo e rinunciare al suo romance con Woody per seguire la sua missione di giocattolo e trovare un'altra bambina con cui rendersi «utile».

DI PORCELLANA MA PER NULLA FRAGILE

Bo Peep è una delle protagoniste indiscusse del nuovo film, il primo dopo l'esilio di John Lasseter a seguito delle accuse di molestie sessuali. Dopo aver saltato il terzo perché «di porcellana» e quindi «troppo fragile» per le avventure del mondo esterno (parole del regista Josh Cooley), ora si riscopre la più forte di tutte, leader di una banda di giocattoli «smarriti» che poi così smarriti non sono, capace di prendere decisioni, progettare piani di fuga, menare persino le mani col suo bastone da pastorella e le pecorelle Mary, Vera e Lana diventate feroci ovini da combattimento pronti a mordere il posteriore ai nemici che mettono in pericolo la loro proprietaria. Non c'è dubbio che Bo Peep sia un personaggio figlio del #MeToo e, come lo stesso Cooley ha confermato in diverse interviste, è a lei che si deve il nuovo capitolo. C'era una linea narrativa ancora da chiudere, e il modo in cui è stata chiusa è senza dubbio figlio dei tempi che viviamo.