ATTENZIONE SPOILER TERZA PUNTATA.

Nella seconda puntata della stagione 2 di Big Little Lies, Celeste (Nicole Kidman) aveva rivelato a Mary Louise (Meryl Streep) che Perry, suo figlio morto, l'aveva più volte aggredita fisicamente e picchiata durante il loro matrimonio, oltre ad avere violentato Jane ed essere quindi il padre non solo dei gemelli, ma anche di Ziggy. Insomma, stufa delle critiche della suocera continuava a giudicare il suo dolore che riteneva troppo blando, Celeste ha vuotato il sacco raccontandole che Perry non era l'uomo perfetto e meraviglioso che lei credeva. Ma tutto questo ha un prezzo. Nel terzo episodio andato in onda il 25 giugno, come racconta Louisa Ballhaus sulla testata Bustle, abbiamo infatti visto Mary Louise tentare di cimentarsi con tutto questo, in gran parte fallendo. Non riesce ad arrendersi all'idea che fosse cattivo. Perry era suo figlio, dopotutto. Lei lo ha cresciuto, lo amava. Come poteva essere capace di azioni così terribili e violente?

Mentre Mary Louise cerca di riconciliarsi con l'idea che aveva di suo figlio, fa molti passi falsi. Innanzitutto, chiede a Jan di sottoporre Ziggy a un test di paternità: l'unico modo per crederle. Jane si rifiuta senza esitazione, spiegando che Perry è l'unico uomo con cui è stata, ma Mary Louise scatta rispondendo con una provocazione offensiva: «Che tu ricordi», dice, come a insinuare che magari in passato aveva fatto sesso sotto effetto dell'alcol o magari qualcuno le aveva messo delle pillole nel drink. E ancora, dice a Jane che forse in qualche modo aveva provocato lei Perry, o che forse aveva interpretato male i segnali, visto che lui e Celeste facevano spesso sesso violento. Come a dire: «Magari era soltanto stato un rapporto un po' violento, tu non eri abituata, ma lui sì. Forse per questo hai frainteso». Non solo: Mary Luise dice a Jane che sa quanto fosse devoto a Celeste. Per questo «non riesco a concepire come lui - a meno che non sia tentato - abbia potuto farlo. Hai iniziato tu, Jane? ».

Più tardi, applica lo stesso scetticismo a Celeste. Dopo aver rovistato tra i cassetti della nuora, leggendo le etichette sui flaconi delle prescrizioni, le dice con disapprovazione che ha «una quantità piuttosto impressionante» di farmaci, tra cui il Vicodin (un antidolorifico oppiaceo per alleviare il dolore). Non lo dice esplicitamente, ma il sottotesto è chiaro: se Celeste ha abusato di droghe, allora come potrebbe essere una testimone affidabile nel raccontare i comportamenti di Perry?

Essenzialmente, Mary Louise fa tutto quello che può per spiegare e minimizzare il comportamento di Perry. In queste conversazioni, lei è l'incarnazione della colpa della vittima. Ogni aspetto di quello che dice è progettato per assolvere suo figlio Perry - e per estensione, qualsiasi uomo nella sua posizione - dalla colpa. Se una donna ha iniziato un approccio di qualsiasi tipo con un uomo, è stata lei la causa di quello che è successo dopo. Anche se è una violenza e la donna in questione non era consenziente, non avrebbe dovuto mettersi in quella posizione.

Abbiamo visto questo tipo di reazione risuonare molte volte negli ultimi anni. Mentre il movimento #MeToo ha continuato a crescere attraverso Hollywood, ci sono state tante persone che hanno licenziato le vittime quando si sono dichiarate tali. Big Little Lies offre uno sguardo sulla questione complicato: che cosa fai quando qualcuno che conosci bene e che ami è l'accusato di violenza? Puoi ancora amarlo e insieme riconoscere il danno che ha inflitto agli altri? E se continui ad amarlo, cosa diranno sdi te?

Big Little Lies non suggerisce che Mary Louise abbia ragione a mettere in discussione Jane e Celeste in quel modo, ma rispetta il dolore e la confusione che sta inevitabilmente vivendo quella donna. Mostra la bruttezza delle sue insinuazioni, ma include anche momenti di simpatia in cui Mary Louise lascia cadere la sua armatura e ammette quanto si senta, comprensibilmente, persa e addolorata. «Mi viene presentata l'idea che mio figlio fosse sia un adultero che uno stupratore», dice a Jane. «E sto cercando disperatamente di schiacciare quell'idea».

Non è necessario, ci dice la serie, empatizzare con le domande problematiche che seguono, ma possiamo empatizzare invece per ciò che sta vivendo Mary Louise. Sulla scia di #MeToo, ci siamo (giustamente) concentrati sul sostegno alle vittime di violenza e alle loro famiglie, ma è importante notare che chi abusa fa del male a tutti, anche a chi sta intorno a loro. E nel mostrare la lotta di Mary Louise per accettare chi fosse davvero suo figlio, Big Little Lies non toglie nulla all'idea che si debba sempre credere alle vittime. Lascia solo spazio per capire che farlo non è sempre facile.