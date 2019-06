Perché accettiamo la violenza domestica secondo Big Little Lies

L'AMORE

La dottoressa Reisman non ci gira molto intorno e va diretta al problema: perché Celeste non lascia il marito? La donna, agitata dalla domanda, esclama: «Sono follemente innamorata di lui! Mi adora, mi tratta come una dea ... è un grande padre, faccio del grande sesso, ci facciamo ridere a vicenda». Perché la verità è che anche le relazioni abusive hanno i loro momenti felici, cosa che rende ancora più difficile vedere un partner violento per quello che è. E quando amore e abuso si intrecciano, diventa difficile decifrare i confini tra le due cose soprattutto per la vittima, rendendo ancora più difficile andarsene. «Non posso rinunciare a lui. Capisco perché agisce così: ha bisogno di me. Sono l'unica che può veramente aiutarlo», pensano tante donne che vivono una situazione simile a quella di Celeste. Le cose, però, non stanno così: non bisogna mai rimanere in una relazione contando sul fatto che l'altro cambi. Non è nostra responsabilità risolvere i problemi del partner (se ne deve occupare un consulente esperto). Infine, ricordiamecelo sempre, non siamo persone cattive se abbandoniamo una situazione malsana o violenta.

I FIGLI

Oltre all'amore, spesso subentra un altro fattore che ha un peso in qualsiasi tipo di separazione: i figli. E nel caso di una relazione abusante è ancora peggio. In Big little lies Perry è un padre molto coinvolto e apparentemente amorevole. Probabilmente Celeste non se la sente di mettere in gioco la stabilità dei suoi bambini. E per questo subisce il peso di tutti gli abusi. Ma, come si scopre segue la serie, anche i figli della coppia sono colpiti dalla violenza che vedono quotidianamente. Violenza che normalizzano per poi essere aggressivi verso i loro compagni di scuola. Per Celeste realizzare questa verità è un colpo pesantissimo perché l'ultima cosa che vorrebbe è vedere nei suoi figli i comportamenti malsani di Perry.

IL PASSATO INSIEME

«Siamo legati da tutto ciò che abbiamo passato insieme e staccarmi da Perry è come lacerarmi la carne», così parla, con le lacrime agli occhi, Celeste durante la seduta dalla dottoressa Reisman. In inglese utilizza il termine bound tra le cui definizioni c'è: «Costretta dalla legge, dalle circostanze o dal dovere». La parola viene utilizzata anche per indicare l'azione del legare qualcosa con la corda. E Celeste si sente proprio così. Impossibilitata a staccarsi. E questo vincolo con la storia condivisa non è una sensazione insolita per le persone in relazioni malsane e abusive. Primi appuntamenti, riunioni di famiglia, viaggi romantici, traslochi: tutti questi grandi eventi e momenti della vita gravano pesantemente sulle spalle di qualcuno che sta pensando di lasciare il proprio partner.