Chiamarli X-Men è sessista?

Il tema appare anche su diversi forum specializzati online. Per esempio, un utente pone la questione su comicvine.gamespot.com, e qualcuno prova a rispondere. «Beh, è sessista, ma perché l'inglese è una lingua completamente dominata dal maschile (in termini delle sue rappresentazioni ideali)». Un altro replica ai tanti che ironizzano sulla discussione: «Adoro come tutti sembrino snobbare il tema, ma nella vita reale questo è un problema fondamentale. Sì, le donne degli X-Men sono alla pari dei personaggi maschili, e questo vale anche per le poliziotte e le vigilesse del fuoco. Se questo non è un problema e loro sanno che il loro contributo è identico a quello dato dagli uomini, perché dobbiamo cambiare il titolo delle loro professioni? Si tratta della semplice constatazione che questi siano lavori da maschio? Ecco perché chiamarli X-Men equivale a identificarla come una professione maschile».

ANCHE FILM E FUMETTI FANNO AUTOIRONIA

Cambiare nome al franchise, oggi, appare impossibile, ma la Marvel, che da tempo ha avviato una encomiabile politica di inclusione della diversità nei suoi prodotti, si è accorta da tempo dell'incongruenza e continua a giocarci nei fumetti. I film della 20th Century Fox ci hanno messo un po' di più ma ci sono comunque arrivati. Proprio in Dark Phoenix, il personaggio di Mystica, interpretato da Jennifer Lawrence, pronuncia parole chiarissime nel corso di un discorso con Charles Xavier (James McAvoy): «Qui le donne continuano a salvare gli uomini. Forse dovremmo pensare di cambiare il nome in X-Women».