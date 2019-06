Le storie di donne di carattere contagiano le sale cinematografiche a giugno. Si comincia con la divertente commedia Juliet Naked, si prosegue con il coraggio della cronista Federica Angeli (qui la nostra intervista) in A mano disarmata, con Claudia Gerini, e con la potenza della Fenice nel nuovo capitolo della saga X-Men, per finire on l’amore contro i pregiudizi di Carmen y Lola.

JULIET, NAKED

Nelle sale italiane da giovedì 6 giugno 2019

Immaginate di vivere un’esistenza tranquilla ma tiepida, con un lavoro che è un ripiego e una relazione che dura da 15 anni con un “bamboccione”, interessato solo a se stesso e al suo idolo, un musicista indie americano scomparso nel nulla da oltre 20 anni. Come vi sentireste? Probabilmente come Annie: insoddisfatte, un po’ tristi e certamente frustrate. In seguito alla pubblicazione dei demo dell’album di Tucker Crowe, l’idolo del fidanzato Duncan, per provocazione lei avvia una fitta corrispondenza proprio con il misterioso musicista e in poco tempo quelle mail diventano la cosa più emozionante della sua giornata. E anche di quella dell'artista, che non se la passa poi troppo bene: ha figli avuti da quattro relazioni fallite, disseminati tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra, una situazione finanziaria instabile e nessuna ispirazione musicale. I due decideranno di incontrarsi dando il via a un domino di eventi ed emozioni, tra le reazioni del fan ossessionato Duncan, quelle del figlio di Tucker, Jackson e della figlia Lizzy, ma non solo. Juliet, Naked, tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby, è una deliziosa commedia sulla capacità e il diritto di ricominciare e reinventarsi, perdonando gli altri ma soprattutto se stessi e inseguendo i propri desideri. Il tutto senza mai dimenticarsi di ridere. Nei panni dei protagonisti ci sono Ethan Hawke, un Tucker Crowe stropicciato e credibile (le canzoni sono cantate davvero da lui) e Rose Byrne, che dà il volto ad Annie, il personaggio che fa il cambiamento più radicale, come solo le donne forti sono capaci di fare.