La miniserie Tales of the city ambientata a San Franciso racconta del ritorno in città dopo 20 anni di Mary Ann Singleton (Laura Linney) allontanatasi per perseguire la sua carriera. La donna va ad abitare al 28 di Barbary Lane, dove la proprietaria Anna Madrigal (Olympia Dukakis) gestisce una piccola palazzina con giardino che per gli inquilini è diventata una sorta di famiglia adottiva. Mary Ann dovrà fare i conti con l’ex marito Brian e la figlia Shawna, che non sembra ricordare (o sapere) che lei era non era sua madre biologica ma solo adottiva. Riuscirà a rimettere insieme i pezzi della sua vita? La serie è tratta dai libri di Armistead Maupin e l’intenzione di Netflix è quella di girare altre miniserie dagli altri romanzi dell’autore americano.

Da gustare con un Cioppino, la tipica zuppa di pesce e frutti di mare importata dai pescatori immigrati italiani a San Francisco, fatta con gli invenduti dal pescato del giorno: di tutto e di più, ma fresco e saporito!