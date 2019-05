Morgan è sempre Morgan. E chi ha visto la puntata del 28 maggio di The Voice of Italy ha ritrovato nelle sue scelte musicali la ricercatezza e l'anarchia che l'aveva distinto anche durante le edizioni in cui era giudice ad X Factor. Tra i brani che il cantautore ha scelto di affidare ai due dei suoi ragazzi durante la fase delle Battle ci ha colpito in particolare Cosa succederà alla ragazza, una canzone di Lucio Battisti, non del Battisti pop che ogni italiano conosce, ma del Battisti «moderno e d'avanguardia degli Anni '90». Il tema del pezzo che poi hanno riscritto e interpretato Violet e Diablo «è complicato», ha detto il coach. «È la violenza carnale. Oggi tutti parlano della violenza sulle donne, ma nessuno lo fa così. È un testo che fa paura, quasi horror». Impressione che ha avuto anche Diablo: «È come l'argomento venga affrontato con semplicità, freddezza e crudeltà che fa effetto». Violet ha spiegato che a sorprenderla del brano è la violenza così esplicita: «Morgan ci ha dato un bel compito, una responsabilità: è problema molto attuale e molto importante. Se ne parla tanto, ma mai in questo modo. Non possiamo pretendere che le vittime lo facciano in questa maniera».