«Questa canzone è per tutte noi. Donne, ragazze, bambine. Per ricordarci che indipendentemente da come siamo fatte, siamo tutte delle guerriere». Ad aprile aveva esordito con queste parole sul palco del talent di Rai Due The Voice of Italy, Miriam Ayaba, che da subito aveva conquistato tutti e quattro giudici, in particolare Elettra Lamborghini, che ha scelto come sua coach. E Mimiam di Criscio, 22 anni, è arrivata in semifinale avendo la meglio su Leslie nelle battles sulle note di Run The World di Beyoncé. Carisma pazzesco e look da amazzone, Miriam canta con la trap l'emancipazione («Offro la cena quando esco, i miei soldi da sola mi faccio») e celebra il body positivity («Faccio l'amore col mio corpo, cellulite ti fa uscire pazzo») nel suo inedito Amazzonia, che su YouTube ha già conquistato oltre 3 milioni di views. Miriam ama sé stessa anche per i suoi difetti, con la sua musica afrotrap cerca di trasmettere messaggi positivi di autodeterminazione, libertà d’espressione, accettazione di sé, abbraccio del proprio potenziale e liberazione dal giudizio altrui.