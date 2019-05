UNA PRINCIPESSA DI LOTTA E DI GOVERNO

La giustizia sociale di cui si parla è quella di chi vede un popolo affamato e oppresso e soffre per lui, ma anche quella di chi chiede con forza una nuova era fondata sulla parità di genere. Sono elementi che nel primo Aladdin mancano e che in questo, invece, sono presenti e resi estremamente didascalici dalle prime battute del film, quando il sultano dice a Jasmine che «non si può fare, perché non l'abbiamo mai fatto», nel più rigido principio della salvaguardia dello status quo. La voglia di libertà e uguaglianza di Jasmine è evidente in ogni sua azione e in ogni sua frase, gioca sui contrasti stridenti, come quando incontra un principe che arriva a corte per sposarla e a cui dice: «Curioso, abbiamo lo stesso titolo ma nessuno ci descrive mai allo stesso modo». Persino l'Aladdin così aperto e semplice nelle vesti di ladro, una volta diventato principe Alí, finisce per essere vittima dello stesso meccanismo maschilista, seppur involontariamente. Così offre doni e ricchezze al sultano e quando la principessa gli chiede se in questo modo speri di comprarla, lui risponde goffamente di sì. Certamente lo fa perché si trova in panni non suoi, non sa come comportarsi, è in imbarazzo, ma anche perché inconsciamente replica comportamenti e standard che sa appartenere al contesto da cui proviene la donna che ama, un contesto in cui, più volte, le viene ribadito che per una donna è «meglio essere guardata che ascoltata».