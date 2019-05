UN PERSONAGGIO IN COSTANTE EVOLUZIONE

Se la prima stagione era tutta incentrata sull'elaborazione del dolore e la perdita, la seconda vede una Fleabag più serena, indipendente, finalmente alle prese con una serie di rivincite personali. La caffetteria per cui aveva chiesto e ottenuto un prestito ora viaggia a gonfie vele coi suoi mercoledì delle chiacchierate, lei ha persino smesso di cercare in maniera ossessiva dei partner sessuali. In questo modo crea i presupposti per incontrare una persona che finalmente la capisca, l'unica ad accorgersi di quando lei si assenta per parlare con il pubblico. È bello, sexy e sembra l'uomo perfetto per lei, peccato che sia un prete e che quindi si trovi già impegnato nella più esclusiva delle relazioni possibili.

UN FEMMINISMO PURO E PER NULLA DIDASCALICO

In un contesto cinematografico e televisivo sempre più alla ricerca di contenuti femministi che talvolta scivolano nel didascalico, Fleabag rappresenta un qualcosa di nuovo e fresco. Se ci eravamo abituati a prodotti in cui il girl power era talvolta strillato e caricaturale come nella seconda stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina o nella scena di Avengers: Endgame in cui le supereroine della Marvel si schierano tutte una accanto all'altra per proteggere l'avanzata di Captain Marvel, Fleabag ha un passo completamente diverso. La sua protagonista non è perfetta, ma è proprio nei suoi difetti e nelle sue insicurezze che risiede il suo straordinario potenziale. Phoebe Waller-Bridge rifiuta ogni femminismo da poster e quota rosa e lo ribadisce in un monologo contro i premi aziendali al femminile affidato a una magnifica Kristin Scott Thomas, che subito dopo ne aggiunge un altro ugualmente bello e inteso sulle donne e il dolore. Il suo è un femminismo autentico e spontaneo, calato nella società contemporanea, che non vuole compiacere il pubblico ma al limite provocarlo e magari, perché no, anche irritarlo. Proprio come farebbe un sacco di pulci.