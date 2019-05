Il 19 aprile del 1989 verso le nove di sera Trisha Meili, una ragazza di 28 anni con una promettente carriera a Wall Street, venne aggredita, stuprata, picchiata e abbandonata in stato comatoso a Central Park, dove si trovava per la sua consueta corsa di allenamento serale. Si risveglierà solo molti giorni dopo e la attenderà un lungo cammino di riabilitazione. In seguito all’aggressione, la polizia di New York accusò cinque ragazzi, quattro afroamericani e uno di origine ispanica, che, dopo diversi colloqui intimidatori, si dichiararono colpevoli ma fu chiaro presto che c’era qualcosa che non tornava in quella storia. Da questo fatto vero Netflix ha tratto una miniserie che racconta le ingiustizie subite dagli accusati e la loro lunga lotta per la giustizia.

Da gustare con: un hot dog come d'obbligo ai baracchini di Central Park, in pieno New York style. Un pasto perfetto anche davanti alla tv.