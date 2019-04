«ANCHE LE DONNE CON IL VELO HANNO SUCCESSO»

«Le ragazze che indossano l'hijab dovrebbero avere anche loro dei modelli femminili a cui guardare in qualsiasi attività», ha detto la modella, citata da Bbc. «Oggi vediamo personaggi politici, donne imprenditrici, giornaliste televisive e altre donne velate di successo in ruoli visibili e questo è il segnale che dovremmo mandare», ha detto Halima, che ha una storia incredibile: è nata e cresciuta in un campo per rifugiati somali in Kenya e migrata negli Stati uniti quando aveva sette anni. «La reazione è stata incredibile e mi sento veramente onorata che Sports Illustrated abbia fatto il passo di mostrare la bellezza espressa da donne vestite in modo pudico».

LA SUA NUOVA COLLEZIONE DI JIHAB

Le foto su Sport Illustrated di Halima, 21 anni, sono state riprese da tutti i giornali del mondo, da Vogue (dove è già stata in copertina) a People. Un endorsement arrivato su Instagram dalla celebre modella curvy Ashley Graham. Halima, ambasciatrice Unicef, è stata la prima modella con lo hijab a firmare un contratto con l’agenzia IMG e a marzo di quest'anno ha lanciato la sua linea di jihab in collaborazione con la piattaforma online turca Modanisa, che consiste in una collezione di 27 foulard. Creazioni appena svelate alla Istanbul Modest Fashion Week. A febbraio 2017 aveva sfilato alla settimana della moda di Milano per Alberta Ferretti e Max Mara.