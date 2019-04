La verità sulla scena del burro in Ultimo tango a Parigi

È vero che Maria Schneider non sapeva di quel dettaglio. È falso che non sapesse della scena di stupro. Soprattutto, non ci fu alcuna penetrazione: come succede sempre nel cinema, era tutto per finta.

Maria Schneider effettivamente non sapeva di quel dettaglio. È falso che non sapesse della scena di stupro. Soprattutto, non ci fu alcuna penetrazione: come succede sempre nel cinema, era tutto per finta.