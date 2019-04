ENDGAME È STATO GIRATO PRIMA DI CAPTAIN MARVEL

La realtà, però, è stata spiegata dai registi di Endgame, i fratelli Russo, e appare molto diversa. «È stata Brie a scegliere il suo look», ha spiegato Joe Russo, «diamo agli attori la possibilità di avere un controllo sui personaggi perché devono sentirsi a proprio agio nei loro panni». Non solo, sebbene esca al cinema dopo Captain Marvel, Endgame è stato girato prima: «Questa è stata la prima volta in cui Brie ha interpretato il personaggio. Il primo giorno sul set in quel ruolo». Fatto confermato anche dalla stessa attrice: «Non conoscevo il film, non avevo la sceneggiatura. Te la danno soloprima di girare, e hai solo le tue battute. Ho dovuto cercare di capire chi fosse questo personaggio senza sceneggiatura, e senza la sceneggiatura di Captain Marvel». Insomma, se un cambiamento c'è stato, va visto nella direzione opposta a quella in cui l'hanno interpretato i fan sui social, un'evoluzione e non un'involuzione, come spiegato da Russo: «Quando ha iniziato a lavorare sul film da solista ha pensato di più al personaggio, facendo altre scelte creative», meno trucco e più magliettoni larghi.

UNA DONNA TRUCCATA NON PUÒ ESSERE FORTE?

Che poi non è chiaro in quale modo un po' di trucco possa rendere meno forte un'eroina. Basta guardare le poche immagini del trailer di Endgame per notare che non c'è alcuna sessualizzazione deliberata del personaggio, nessuna ostentazione di curve, nessuna tutina aderente in latex alla Vedova Nera, nessun ammiccamento volontario al pubblico maschile. A ben vedere la Captain Marvel di Endgame è molto meno sessualizzata della Wonder Woman interpretata da Gal Gadot e diretta da Patty Jenkins, eppure quando il film uscì fu unanimemente salutato come femminista e solo James Cameron ebbe da ridire ritenendo il personaggio una «icona oggettificata» e parlando della «Hollywood maschile che fa sempre le solite vecchie cose». Critiche a cui Jenkins replicò così: «Se le donne devono sempre essere dure e problematiche per essere forti, se non siamo libere di essere multidimensionali o celebrare un'icona per le donne di tutto il mondo perché è attraente e amorevole, allora non siamo andati poi molto lontano».