DAENERYS, LA MADRE DEI DRAGHI

È donna, per esempio, la principale indiziata a salire sul Trono di Spade al termine dell'ultima stagione. Daenerys Targaryen ha la forza del fuoco dei suoi tre draghi ma è una leader clemente e giusta. Figlia più giovane del Re Folle Aerys II, dovrebbe regnare su Westeros per diritto di discendenza se il padre non fosse stato detronizzato e ucciso da Jaime Lannister. Daenerys ha in sé la nobiltà e il potere arcaico della sua famiglia ma anche la capacità di utilizzarli con saggezza. La sua storia è fatta di abbandoni, abusi e lutti. Il fratello Viserys la vende in moglie al signore de Dothraki Khal Drogo per assicurarsi il suo appoggio militare, la prima notte di nozze viene stuprata in quella che è probabilmente la più controversa delle scene di tutta la serie, anche per una trasposizione non troppo fedele al libro (in cui invece il rapporto sessuale tra i due appare ben più delicato e consenziente), ma la sua indole fragile si trasforma nel momento in cui è lei a prendere il controllo del rapporto sessuale con Drogo, della sua vita, persino delle orde Dothraki che la seguono, benché donna, alla morte del marito. Libera schiavi, alterna clemenza e severità nei confronti dei suoi nemici, si circonda di consiglieri e di una corte di uomini con cui ha rapporti sessuali assolutamente liberi da ogni vincolo e imposizione sociale. Autentica femmina alfa, Daenerys ha un carisma naturale che le permette di raccogliere consensi e che forse è la sua vera arma, ancora più dei draghi di cui è “madre”.