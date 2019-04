È tutto pronto per l'edizione 2019 del Coachella Valley Music and Arts Festival, uno dei più famosi eventi musicali del mondo, che si tiene ogni anno nel deserto della California in due weekend di aprile (nel 2019 tra 12 e il 14 e tra il 19 e il 21). A gennaio l'annuncio degli artisti attesi sul palco aveva regalo grandi emozioni ad Ariana Grande e ai suoi fan perché l'artista di origine italiana è non solo la quarta headliner femminile, ma anche, come il suo manager Scooter Braun ha sottolineato, coi suoi 26 anni la più giovane di sempre nella storia del festival. E se molti hanno accolto la notizia come una vittoria per la parità di genere, altri invece sottolineano come questo dato sia l'ennesima conferma del continuo e sistematico fallimento da parte del Coachella, così come dei maggiori eventi musicali in tutto il mondo (compreso il nostro Sanremo), nel riuscire a dare spazio anche ad artiste donne con carriere talmente importanti da poter essere scelte come volto di punta. Björk (che ha fatto da headliner due volte), Lady Gaga e Beyoncé sono le tre soliste che in 20 anni di festival hanno preceduto Ariana.