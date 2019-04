C'è una querelle in corso piuttosto curiosa: è quella tra la cantautrice siciliana Levante e la Curia di Lecce. Tutto è nato dal fatto che alla commissione per i pubblici eventi della Curia della città salentina non sono piaciuti i testi definiti «troppo irriverenti» della cantante, per questo ha deciso di negarle di esibirsi in piazza Duomo per il concerto in programma il 6 agosto. E sotto accusa ci sarebbe una canzone in particolare: Gesù Cristo sono io, dell'album Nel caos di stanze stupefacenti del 2017.

I SUOI TESTI INCOMPATIBILI CON I VALORI SIMBOLO DELLA PIAZZA LECCESE

Quella del Duomo a Lecce è una piazza simbolo della chiesa locale: con un unico ingresso, è chiusa dagli edifici del Museo Diocesano e del Palazzo Vescovile. Il precedente vescovo l'aveva sempre negata ai concerti. L'attuale, monsignor Michele Seccia, che presiede la commissione, ha invece deciso di aprirla, tanto da concederla per l'estate 2019, in programma anche Il Volo e Fiorella Mannoia. Ma Levante no: i testi della cantautrice siciliana ex giudice di X Factor sono stati considerati incompatibili con i valori simbolo della piazza leccese in cui si trovano anche la Cattedrale e il seminario. Il portavoce del vescovo Seccia, Vincenzo Paticchio, ha spiegato che la commissione non si era ancora espressa, ma «abbiamo scoperto che la tappa leccese in piazza Duomo del tour era già stata pubblicizzata per il 6 agosto sul sito dell'artista e su quello di Ticketone». La decisione di negarle lo spazio «è stata deliberata solo lo scorso primo aprile, quando la commissione si è riunita decidendo di non accogliere la richiesta. Il vescovo vuole aprire piazza Duomo agli eventi», conferma Paticchio, «ma a condizione che i contenuti delle manifestazioni ospitate siano in sintonia con i valori del luogo. È vero, i giovani vanno incoraggiati, ma certi testi sono troppo irriverenti per essere cantati nella piazza simbolo della Chiesa di Lecce». Incredulità e scherzi sono giunti a commento della decisione nel gruppo Facebook Levante Official Fan Club e di Levante stessa. Perché è evidente che la Curia della città salentina si sia fermata al titolo del brano Gesù Cristo sono io, che è tutt'altro che autocelebrativo o blasfemo: parla di violenza sulle donne attraverso una metafora, quella della sofferenza di chi viene maltrattata o abusata paragonata a quella di un Cristo in croce.