Non c'è bisogno di presentazioni per l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, il fantasy che ha conquistato il mondo, conosciuto in Italia come Trono di Spade. Sono passati quasi due anni dalle puntate della settima stagione e l'attesa è alle stelle: dove eravamo rimasti? Cercei finge di accettare una tregua con Daenerys e gli Stark in vista della battaglia con gli Estranei, ma ha in mente di occupare le terre lasciate sguarnite dai nemici: sapute le sue intenzioni, Jaime la abbandona e parte da solo per il Nord. Mentre le sorelle Stark si sono ritrovate a Grande Inverno, Jon Snow ha giurato fedeltà alla regina Daenerys Targaryen. I due trascorrono una notte di passione insieme, ma si scopre che Jon non è, come si credeva, il figlio bastardo di Ned Stark, ma l’erede segreto nato dall’unione tra Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, legittimati per matrimonio a Dorne. Jon è quindi nipote della Madre dei Draghi, cosa che complica non poco la neonata storia d’amore e apre nuovi scenari per la presa del potere. La questione più urgente, però, rimane la minaccia comune degli Estranei, sempre più agguerriti ora che hanno anche conquistato l’arma più potente: uno dei draghi di Daenerys. Cosa succederà? Siate pronti a tutto!

Da gustare con: un bicchiere di buon vino rosso, come ci insegna la crudele Cersei Lannister, magari accompagnato da un tagliere di formaggi e salumi.