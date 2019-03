Questa potrebbe essere davvero la volta buona. Nella cinquina dei registi candidati ai David di Donatello ci sono due donne, Alice Rohrwacher e Valeria Golino, e il premio potrebbe finire in mani femminili per la prima volta da quando esiste. Rohrwacher e Golino sono entrambe in nomination anche per il miglior film con Lazzaro Felice ed Euforia. Due donne candidate, esattamente lo stesso numero che si riscontra negli ultimi 25 anni in entrambe le categorie. Dopo il successo di Il Grande Cocomero di Francesca Archigubi nel 1993, infatti, solo Wilma Labate nel 1997 con La mia generazione e Susanna Nicchiarelli nel 2018 con Nico, 1988 sono riuscite a ottenere la nomination per il miglior film. Nello stesso periodo di tempo sono due anche le nomination al femminile per la miglior regia, sempre Labate nel 1997 e Cristina Comencini (Bianco e Nero, 2008). Ecco perché la cerimonia di premiazione di mercoledì 27 marzo, potrebbe segnare una data storica per il cinema italiano.

POCHISSIME DONNE CANDIDATE AGLI OSCAR

La scarsa rappresentanza delle donne nei grandi premi cinematografici non è peraltro un problema esclusivamente italiano. L'ultima regista a conquistare l'Oscar è stata Kathryn Bigelow con The Hurt Locker, nel 2010; tra il 2009 e oggi solo due donne hanno ottenuto la nomination per gli Academy Awards (la stessa Bigelow e Greta Gerwig, nel 2018, con Lady Bird); l'ultima edizione non ha visto una sola regista candidata nemmeno tra le otto pellicole candidate al premio come miglior film. Appena quattro film diretti da donne hanno vinto il Leone d'Oro a Venezia, ma solo una, Shirin Neshat, si è portata a casa il premio per la regia. Jane Campion è l'unica donna ad aver vinto la Palma d'Oro di Cannes per miglior film (nel 1993, Lezioni di piano ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaige), Sofia Coppola (nel 2018) e Julija Solnceva (1961) le sole ad aver ottenuto il premio per la regia. Berlino appare decisamente in controtendenza, con gli Orsi d'Oro al miglior film del 2017 e 2018 a Corpo e anima di Ildikó Enyedi e Ognuno ha diritto di amare - Touch me not di Adina Pintille, ma anche con quelli alla miglior regia consegnati nel 2015 e 2016 a Malgorzata Szumowska (Cialo) e Mia Hansen-Løve (Le cose che verranno).