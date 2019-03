Leggendo certi giornali femminili

verrebbe da pensare che alla donna

interessino poco i problemi piu' grandi:

trasformare la scuola

abolire il razzismo

proporre nuove leggi

mantenere la pace.

Comunque, per fortuna esiste l'uomo

che si preoccupa…

mi dovete scusare

se mi scappa da ridere,

comunque l'uomo, è certo

si preoccupa molto…

Leggendo certi giornali femminili

verrebbe da pensare che alla donna

interessi soltanto il problema del cuore:

trovare un giorno o l'altro

il proprio grande amore,

magari con lo sguardo

di quel famoso attore.

Comunque per fortuna esiste l'uomo

che è più positivo…

chissà …chissà perchè a sto punto

mi scappa da ridere,

comunque l'uomo è certo

molto più positivo…

Leggendo certi giornali femminili

verrebbe da pensare che la donna

si interessi ben poco dei problemi più grandi;

la sua prima esigenza

sembra una vita comoda,

magari un po' di lusso

per essere invidiata.

Comunque, per fortuna, esiste l'uomo

che è meno egoista…

mi dovete scusare

ma devo proprio ridere…

forse questa canzone

io non la so cantare…