Come si riconosce una pubblicità sessista e che lavoro fa lo IAP

La pubblicità di una bambina con l'aspirapolvere è sessista?

Un corpo in intimo di per sé non lo è. Così come l'immagine di una madre in cucina. Ci sono regole precise per effettuare la rimozione di messaggi scorretti, e a occuparsene è lo IAP, che da 50 anni sorveglia la comunicazione dei prodotti. L'avvocata Monica Davò ci ha spiegato come.