IL FILM RIFLETTE UNA SOCIETÀ ANCORA ARRETRATA

Quello che è certo, è che il film fa emergere le dinamiche sociali che caratterizzano il Paese. La storia di Sofia è anche quella di molte altre marocchine. Sono 150 le donne che, ogni giorno, partoriscono senza essere sposate. E, come spiega Meryem Benm’Barerek, il severo codice del Marocco, che i governatori vedono come una soluzione alle nascite extraconiugali e ai bambini abbandonati da madri single, in realtà non fa che mascherare una realtà perpetuata. La pellicola, oltre alle questioni femminili, indaga anche sulle differenze economiche che dividono la società. Il padre del bambino, Omar (Hamza Khafif), appartiene a una classe meno agiata di quella della protagonista. Uno scandalo che i genitori di lei non possono permettersi, soprattutto in vista di importanti trattative professionali e che sfocia, nel corso di tutta trama, in un dibattito concentrato più sulle apparenze che sui sentimenti dei singoli. Esattamente come succede nella vita vera.

LA REGISTA MERYEM BENM’BAREREK

Classe 1984 e nata a Rabat, Meryem Benm’Barerek è regista e sceneggiatrice. Ha studiato a Parigi prima di trasferirsi a Bruxelles per proseguire con la scuola cinematografica INSAS. Dopo aver diretto cinque cortometraggi, di cui uno, Jennah, ha ottenuto critiche positive anche negli Stati Uniti, ha girato il suo primo film, Sofia. La struttura, quasi a thriller, ricorda il cinema di Asghar Farhadi, di cui lei stessa si è dichiarata molto appassionata. Quando è tornata a vivere nel suo Paese d’origine, l’urgenza era quella di produrre qualcosa per il grande schermo. «A vent’anni si tende a vedere solo le cose positive, ma con l’esperienza mi sono resa conto di questa violenza sociale che generava rabbia contro le iniquità. Il cuore di tuti i guai che abbiamo in Marocco è questa battaglia di classe, che io ho voluto raccontare attraverso una storia quotidiana».