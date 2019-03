Ormai sono sempre di più serie tv guidate da donne, dietro e davanti la macchina da presa. Titoli che hannon portato sul piccolo schermo personaggi e storie inedite con nuovi linguaggi e registri. Dalla sessualità alle molestie, dal lavoro all'amicizia, dare spazio al female gaze ha condotto a un nuovo modo di vedere, rappresentare e raccontare le cose. La serialità inglese, in particolar modo, è riuscita a distinguersi grazie a una serie di prodotti ben riusciti, tutti creati da giovani autrici, tanto che The Guardian ha iniziato a parlare di una «nuova generazione di scrittrici». Ad accomunarle non c'è solo il british humour, ma anche la capacità di raccontare un nuovo punto di vista, spesso di rottura, irriverente e provocatorio. C'è anche la voglia di sperimentare e soprattutto di esprimere la propria visione del mondo femminile e femminista. Scopriamo allora quali sono le serie tv inglesi del momento e le showrunner che le hanno create.

CLIQUE

Se c'è un tema ancora oggi particolarmente ignorato, in tv e non solo, è quello dell'amicizia femminile. Broad City, L'amica geniale sono tra le poche serie che la mettono al centro della storia. A loro si aggiunge anche Clique di BBC Three, che ha come protagonista Holly (Synnøve Karlsen), studentessa universitaria molto legata a Georgia (Aisling Franciosi), sua best friend. Ma quando quest'ultima viene introdotta in una misteriosa cricca femminista, il rapporto tra le due si incrina. In Inghilterra si è già conclusa la seconda stagione di Clique. Da noi la prima è arriva il 14 febbraio su Infinity,