I tempi erano evidentemente maturi perché anche le donne, in quegli anni di rivendicazioni femministe, ottenessero i loro spazi. Così, nel 1977, Carol Danvers divenne Ms. Marvel, ms. come quelle donne che non hanno bisogno di rivelare il loro stato civile per ottenere un ruolo all'interno del mondo. Lasciata la Nasa, finalmente portatrice di superpoteri (per quanto non particolarmente originali), più volte additata in maniera esplicita e talvolta goffa come esempio di donna emancipata e modello di riferimento per le bambine, Carol Danvers è una giornalista del Daily Bugle che vediamo discutere con J. Jonah Jameson (lo stesso boss di Peter Parker) per rivendicare il diritto a essere pagata quanto i colleghi maschi e a occuparsi di materie che non siano esclusivamente diete e ricette.