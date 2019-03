«L’idea ha preso corpo dai viaggi compiuti negli anni in Medio Oriente durante i quali mi sono resa conto che le donne oltre a essere soggette a soprusi di ogni tipo si trovano a fare i conti con una narrazione stereotipata della loro identità. Due le caselle nelle quale racchiuderle: vittime o guerriere sexy», spiega Benedetta. Un’analisi ancora una volta sminuente e avvilente, che non restituisce nemmeno in minima parte il senso delle loro lotte e di un impegno politico che sta cambiando, seppur con passi talvolta impercettibili, la storia. Per raccontarlo è servito tempo, tanto coraggio, «perché camminare in certe zone significa respirare violenza a ogni passo», e una squadra di lavoro priva di uomini. Una scelta ben precisa dettata dalla consapevolezza che «anche loro siano fondamentali per il processo di emancipazione ma che alcune cose possano essere narrate solo da noi», come sottolinea la regista della pellicola in programmazione a partire da fine febbraio in alcune sale cinematografiche selezionate.

SELAY CHE SI BATTE PER L'ISTRUZIONE DELLE RAGAZZE IN AFGHANISTAN

Selay Ghaffar è la prima a raccontarsi. Portavoce di Hambastagi, il Partito della Solidarietà dell’Afghanistan fondato nel 2004, gira il Paese in lungo e in largo promuovendo l’importanza dell’istruzione per le ragazze, che nella maggior l’arte dei casi sono ancora analfabete. «La società qui è totalmente patriarcale e nessuno vuole che vadano a scuola perché scoprirebbero il proprio valore e verrebbero a conoscenza di diritti che invece ignorano di avere», spiega. Figlia di un combattente per la libertà costretto a lasciare l’Afghanistan perché perseguitato, Selay è tornata nel suo luogo d’origine a lottare anche in memoria del padre, e non importa quanto le costi. «Ricevo minacce giornaliere di ogni genere via telefono, mail e di persona. Hanno cercato di rapirmi e uccidermi. Cambio spesso auto, pettinatura e vestiti e tengo la mia famiglia segreta ma a chi mi chiede perché non conduca le stesse battaglie da un posto più sicuro rispondo che se voglio impegnarmi per la libertà delle afgane devo farlo al loro fianco, sopportando anche soprusi e violenze se necessario». Accovacciata a terra davanti ad abitazioni fatiscenti di piccoli villaggi o seduta su divani solo apparentemente più moderni, parla a persone che dopo aver vissuto sulla propria pelle abusi sessuali e di potere da parte delle famiglie e mille altre prevaricazioni sono decise a ribellarsi dando vita a una rivoluzione che si sta espandendo a macchia d’olio, anche grazie all’aiuto degli uomini, che se pur con reticenza, iniziano gradualmente ad accettare.