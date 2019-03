Dopo aver vissuto per tre anni da vedova (da qui il titolo The Widow) in Galles, Georgia Wells (Kate Beckinsale) non si accontenta più della versione ufficiale sulla morte del marito, deceduto in un incidente aereo. Troppi dettagli non le tornano e, soprattutto, il corpo di Will Mason non è mai stato trovato. Decide così di imbarcarsi in un pericoloso viaggio nella Repubblica Democratica del Congo per scoprire cosa si nasconde davvero dietro la scomparsa del coniuge. Seguiamo le avventure di questa donna coraggiosa tra pericoli e rivelazioni, per scoprire se sta inseguendo un fantasma o se, come lei crede, suo marito sia davvero ancora vivo.

Da gustare con: platano fritto, una prelibatezza che non manca mai sulle tavole congolesi.