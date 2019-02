La mia stanza affaccia in un cortile interno

che se piove sembra di stare ad un concerto

che poi la pioggia mi è sempre piaciuta

mi ricorda che ritorna sempre il sereno.

Ti ho aspettato con la luce accesa

perché so che hai paura del buio

e se non hai mangiato niente da stamattina

in cucina t'ho lasciato la mia cena.

Cosa c'è rimasto da dirci

se poi vai con la prima che incontri

e non riesci più a guardarmi.

Cosa c’eravamo promessi

quel giorno sotto casa mia

nemmeno te lo ricordi.

Sulla mia faccia c’è ancora stampata la tua mano

che tanto poi alla fine è sempre colpa mia

ed ho provato a cambiare mille volte lavoro

ma non bastava mai per la tua gelosia.

Cosa c’è rimasto da dirci

se ci tocchiamo le mani

solamente per affondarci.

Cosa ti è rimasto dei miei occhi

se mi usi come un tappeto

per pulire via i tuoi rimorsi.

Io te l’avevo detto, te l’avevo detto

che sarebbe andato tutto a put*ane

che l’amore vero, l’amore vero

non è la tua assurda ossessione

eri la mia notte di Natale

la frase da dire a bassa voce

possibile che non ti accorgi

che questo non è amore.

Ogni cicatrice oggi è il mio più bel difetto,

mi ricorda cosa sono stata

e se t'avessi detto almeno una volta

quello che penso, forse mi sarei salvata.

Cosa c’eravamo promessi

sotto il palco a voce alta

mentre suonavano i nostri pezzi.

Cosa ti è rimasto da dirmi

tanto lo so che ti nascondi

perché vali meno di quanto pensi.

Io te l’avevo detto, te l’avevo detto

che sarebbe andato tutto a put*ane

che l’amore vero, l’amore vero

non è la tua assurda ossessione

eri la mia notte di Natale

la frase da dire a bassa voce

possibile che non ti accorgi

che questo non è amore.

Che questo non è amore.

Sulla porta, ci sono ancora attaccati

i nostri cognomi.

Che se ci ripenso, mi sale una rabbia

che non riesco a tirare fuori.

Figlia mia, ti scrivo in questa lettera

i miei dolori

stai bene attenta a chi affidi

i tuoi sorrisi migliori.