CONTRO OGNI PREGIUDIZIO

La pellicola, diretta da Barry Jenkins già regista di Moonlight, racconta la storia d'amore tra due giovani afroamericani che si trasforma in un incubo quando lui viene accusato di stupro da un poliziotto razzista. Una storia ambientata negli Anni ‘70 in cui il tema del della discriminazione razziale è forte. Proprio come in Seven Seconds, serie originale Netflix ‘salvata’ solo dalla superba e struggente interpretazione di Regina King, nel ruolo di una mamma a cui l’indifferenza toglie un figlio e l’omertà nega giustizia: «Questo film ha un significato importante perché l'amore non ha colore. La mia famiglia nera mi ha sempre aiutato ma il messaggio di questo film va al di la del colore della pelle», ha dichiarato in sala stampa alla fine della cerimonia degli Oscar.

PALADINA DI #METOO

Un altro tema che sta a cuore a Regina King è, senza dubbio, quello delle pari opportunità. A gennaio del 2019, durante il discorso di accettazione del Golden Globe, aveva fatto un giuramento, con riferimento alla sua attività parallela di regista: «Nei prossimi due anni ogni mia produzione sarà femminile almeno al 50%. E invito tutti coloro che sono in ruoli di potere a dimostrare solidarietà facendo lo stesso». Dopo l’Oscar ricevuto per la parte in Se la strada potesse parlare, da femminista convinta ha detto la sua sulla bontà del movimento #MeToo: «Ha fatto sì che le donne adesso siano ascoltate, non solo quando sono quando vengono molestate, ma anche marginalizzate. Ci ha insegnato a dire ‘Dovete ascoltarci’ ed ha aperto la strada a un modus operandi sul set più egualitario: quando donne e uomini lavorano insieme succedono cose meravigliose».