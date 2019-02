Non siamo ancora alla parità di genere, ma a piccoli passi ci stiamo avvicinando. Almeno questa è la speranza. Se Olivia Colman (miglior attrice protagonista) e Regina King (miglior attrice non protagonista) hanno portato a casa due statuette che, per forza di cose, non potevano che andare a una figura femminile, complessivamente sul palco del Dolby Theater sono stati premiati 36 uomini e 15 donne, in alcuni casi in più di una categoria: nel 2018 le donne erano state appena sei, mentre gli uomini 34.

UNA DONNA CANDIDATA OGNI TRE UOMINI

L’aumento dunque è stato notevole e, per certi versi, inaspettato. Se escludiamo le categorie ‘gender’ (ovvero quelle dedicate agli attori), complessivamente le donne avevano raccolto 53 nomination a fronte delle 159 ottenute dai colleghi maschi: in pratica, il 25% del totale. Una percentuale che poco si discostava da quella dell’edizione precedente, 23,73%, frutto di 47 candidature femminili distribuite in 17 categorie. Tutto questo nonostante nel 2019 le donne fossero state ignorate in ben cinque categorie: regia, fotografia, colonna sonora, montaggio ed effetti speciali (qui per l’Oscar correvano addirittura 20 uomini), a fronte delle tre categorie ‘women free’ dell’anno precedente. Almeno, fin dall’inizio sapevamo che una statuetta sarebbe finita in mani femminili. Per i migliori costumi erano state infatti nominate quattro donne: un po’ a sorpresa, ha vinto Ruth Carter per Black Panther, superando Alexandra Byrne (Maria regina di Scozia), Mary Zophres (La ballata di Buster Scruggs) e Sandy Powell (La Favorita e Il ritorno di Mary Poppins).