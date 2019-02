Un'edizione con più premi alle donne, ma meno discorsi sulla parità di genere e sulla rappresentanza femminile nel mondo del cinema e non. Agli Oscar 2019 non si è vista nessuna spilletta di Time’s Up contro gli abusi e la violenza di genere come successo nel 2018. Nessun accenno a #MeToo o più in generale al femminismo, come ai Golden Globes di qualche settimana prima. Solo la sfida alle consuetudini maschiliste lanciata dall'attore Billy Porter, apparso in uno sfarzoso abito da smoking. Per questo, in assenza di altre manifestazioni degne di nota, vi riportiamo quelli che, secondo la testata Independent, sono stati i sei migliori discorsi sul Girl Power, pronunciati negli anni dalle attrici premiate.

FRANCES McDORMAND NEL 2018

Quando Frances McDormand, nel 2018, ha ritirato il premio come migliore attrice protagonista per il film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ha dedicato il suo discorso a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica. E dopo aver ringraziato suo marito, i suoi figli, sua sorella e il regista che l’ha diretta, si è rivolta a tutte le candidate delle varie categorie, invitandole ad alzarsi in piedi per condividere con lei la vittoria. «Guardatevi intorno, signore e signori, perché abbiamo tutte storie da raccontare e progetti che hanno bisogno di finanziamenti».