FAMOSO PER GLI OUTFIT ECCENTRICI

Questa non è stata la prima apparizione anticonformista per Billy Porter. Ai Golden Globes aveva optato per un mantello fucsia, indossato sopra un completo giacca e pantaloni e realizzato da Randi Rahm. Uno stile che nasconde, in realtà, un significato politico che si allaccia alle battaglie dell’attore per i diritti della comunità Lgbt. Diritti, in questo caso, rivendicati con eleganza e volti ad abbattere le discriminazioni sessiste che non lasciano spazio all’affermazione di genere, qualsiasi esso sia. «Alla prima prova dell’abito, mi sentivo vivo. Mi sentivo libero, luminoso e bellissimo. Che non è sempre stato il mio caso. Non mi sono sempre sentito così bene con me stesso». E ha poi concluso con l’augurio che tutti possano rispettarsi e svincolarsi da ogni pregiudizio. «Le persone saranno a disagio per il mio culo nero dentro un abito da ballo, ma non sono affari di nessuno se non miei».