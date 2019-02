THE 1975 CONTRO LA MISOGINIA MASCHILE

La statuetta per la miglior band è andata invece ai The 1975. Una volta sul palco per ritirare il premio, il frontman del gruppo, Matt Healey, si è voluto esporre contro la misoginia diffusa nell’industria musicale e dello spettacolo. Per farlo, ha citato un articolo scritto su Ryan Adams dall’amica nonché vicedirettrice musicale del Guardian, Laura Snapes: «Questi atteggiamenti maschili vengono spesso fatti passare come un'attitudine di artisti 'difficili', mentre le donne che li denunciano vengono trattate come isteriche che non capiscono l’arte».