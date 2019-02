Per la prima volta nella storia, un'asta di sole artiste donne: a organizzarla la prestigiosa casa d'aste inglese Sotheby's con due madrine di eccezione: la star della tv Oprah Winfrey e Agnes Gund, ex presidente del museo MoMA, grande collezionista e filantropa che sta vendendo i suoi capolavori per la causa di una giustizia più equa. L'asta del primo marzo a New York si intitola By Women, For Tomorrow's Women, (create donne, per le donne di domani). I proventi della serata serviranno a creare borse di studio per ragazze prive dei mezzi necessari per pagare le rette del collegio privato Ms. Porter's in Connecticut: una scuola di elite fondata nel 1843 frequentata negli Anni 40 e 50 dalle ragazze della buona società (studiarono lì le sorelle Jackie Kennedy e Lee Radziwill e la stessa Gund, diplomata nel 1956) ma che oggi viene considerato uno dei migliori incubatori di donne leader del futuro.

LE COSE CAMBIANO, MA PER LE ARTISTE IL SUCCESSO ARRIVA TARDI (SE ARRIVA)

In vendita saranno 40 opere di 38 artiste messe insieme nell'arco di alcuni mesi, con altri pezzi offerti dal 22 febbraio al 7 marzo nel corso dell'asta online di Sotheby's dedicata all'arte contemporanea. Oprah, che a sua volta ha creato in Sudafrica una scuola femminile per future donne leader il cui consiglio di amministrazione è presieduto dalla direttrice di Ms. Porter's, Katherine Windsor, è una paladina del potere dell'istruzione femminile per cambiare il mondo. Le cose stanno migliorando, come testimonia Saara Pritchard di Sotheby's citando i record di mercato per Jenny Holzer e Dana Schutz, ma in generale per le donne artiste il successo non arriva o arriva molto tardi nella vita.

ALCUNE DELLE OPERE ALL'ASTA

Tra le opere all'asta, donato dalla Gund, dipinto astratto del 1966 di Carmen Herrera intitolato Blanco y Verde con una stima tra 1,5 e due milioni di dollari. La Herrera, protagonista di recente di una retrospettiva al Whitney, ha 103 anni e continua a produrre alacremente. Alcune artiste sono emergenti, altre hanno nomi famosi come Lee Krasner, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Niki de Saint-Phalle. Pat Steier ha donato dai suoi archivi un vibrante Blue and Red Waterfall creato nel 1994 al culmine della serie Cascate, mentre Jenny Holzer, nel 1990 la prima donna a rappresentare gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia dove fu premiata con un Leone d'Oro, ha donato Selection for Survival: una panchina di marmo su cui, come su una lapide, sono incise le parole Men Don't Protect You Anymore, ovvero gli uomini non ti proteggono più.