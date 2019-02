TEONA STRUGAR MITEVSKA, GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIJA

Teona Strugar Mitevska ha iniziato la sua carriera d’attrice a soli sei anni lavorando per la televisione e per il teatro macedone. Nel 1998 si è trasferita a New York per studiare cinema, dove ha conseguito un master in materia terminato nel 2001. Dal 2008 si è avvicinata anche al genere d’animazione. Ha sempre mischiato l’impronta femminista alla dimensione artistica delle sue pellicole, promuovendo l’uguaglianza in un ambiente professionale come il suo. E lo ha dimostrato nuovamente nel film God Exists, Her Name Is Petrunija, dove la protagonista, Petrunija, sfida la tradizione conservatrice della Macedonia. Tornata a casa dopo un colloquio andato male, assiste a una cerimonia ortodossa in cui il prete getta una croce nel fiume in attesa del primo uomo che riuscirà a recuperarla. Scegliendo di inserirsi nella competizione, raggiunge per prima l’oggetto, scatenando un’ira popolare strumentalizzata dalla stampa. La pena per aver seguito l’istinto è quella dell’arresto.