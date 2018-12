Pillola. È un contraccettivo orale disponibile in diverse varianti: la pillola combinata (a base di estrogeni e progesterone) va assunta per 21 o 28 giorni consecutivi (a seconda della tipologia), seguiti da una sospensione di sette giorni (durante i quali avviene la mestruazione «fittizia»). La minipillola (a base di solo progesterone), va invece assunta quotidianamente, senza interruzione.



Pillola estesa. La pillola «estesa» (in commercio in Italia dal 2015) è una variante del tradizionale contraccettivo orale femminile. È venduta in confezioni da 91 compresse e prevede una modalità di assunzione senza pause per tre mesi. Per 84 giorni si assume un’associazione di estrogeno e progestinico, mentre per la settimana finale del blister si segue una monoterapia di estrogeno, responsabile del «sanguinamento programmato» che sostituisce quello «da sospensione ormonale» (o spotting) tipico della pillola tradizionale. La ginecologa piega che «a parità di efficacia contraccettiva, i vantaggi della pillola estesa riguardano la riduzione dei sintomi premestruali e di quelli da sospensione ormonale (4 fenomeni di spotting invece di 13 nel corso dell’anno), riduzione del sanguinamento (solo tre giorni ogni tre mesi) e del conseguente rischio di anemia, e dunque minore limitazione della vita privata, lavorativa e sportiva che le donne possono subire a causa del ciclo mestruale».

PRESERVATIVI ANCHE PER LEI

I metodi di barriera sono tra i sistemi contraccettivi più antichi (usati già nell’antico Egitto) e gli unici che proteggono anche dalle Malattie Trasmesse Sessualmante - MTS (motivo per cui sono adatti a chi pur avendo una vita sessuale attiva non ha un partner fisso). I più conosciuti e utilizzati sono i profilattici maschili (i condom), guaine monouso di lattice, poliuretano o altri materiali sintetici, facili da usare, che gli uomini indossano sul pene in erezione, immediatamente prima del rapporto sessuale, per impedire che lo sperma entri in contatto con il corpo del partner sessuale. Sebbene nessuno ne parli, dal 1993 sono in commercio anche preservativi femminili (o interni): «si chiamano femidoms (dall’inglese female + condoms) e sono guaine di lattice morbido o poliuretano, da posizionare all’interno della vagina, per impedire agli spermatozoi di risalire fino all’utero». La ginecologa spiega che «sono facili da inserire (basta fare un po’ di pratica), si possono indossare con diverse ore d’anticipo, per non rovinare la “poesia del momento”, e si possono riutilizzare più volte. Hanno un’efficacia contraccettiva media (lievemente inferiore a quella dei profilattici maschili) e il vantaggio di non interferire in alcun modo con la regolarità del ciclo, l’equilibrio ormonale e la fertilità della donna».

CONTRACCETTIVI PRÊT-À-PORTER GRAZIE AI CROSTACEI?

La novità viene dalla Svezia: un team di scienziati di Stoccolma ha sviluppato un contraccettivo non ormonale, sicuro e 100% naturale perché a base di chitosano, una sostanza estratta dal guscio dei crostacei. Si tratta di un farmaco da assumere «al bisogno» (ogni volta che si vuole e solo quando lo si vuole), che agisce a livello della cervice; una sorta di piccola capsula vaginale che si dissolve rapidamente una volta introdotta nell'organismo della donna e che diventa efficace in pochi minuti creando una barriera anticoncezionale naturale (che tuttavia non protegge dalle MST). L’obiettivo è quello di impedire la fecondazione intervenendo soltanto sullo strato di muco superficiale, senza alterare il ritmo del ciclo né provocare altri effetti collaterali per la salute femminile: un passo in piú verso gender equality in tema di sessualità e contraccezione.

GLI ORMONI PER LUI

Che la contraccezione sia sempre stata una preoccupazione soprattutto femminile lo dimostra il gran numero di metodi anticoncezionali studiati per le donne (contro due soli metodi a disposizione degli uomini: profilattico e vasectomia), ma le recenti ricerche scientifiche sembrano orientate a colmare il divario. Solo nel 2018 sono state annunciate due novità che aprono anche agli uomini il panorama della contraccezione ormonale: un gel (a base di testosterone e progestina, da applicare non sui genitali bensì sulla parte superiore del corpo) e un «pillolo» (un farmaco a base di dimetandrolone undecanoato, DMAU, da assumere oralmente ogni giorno) che inibiscono temporaneamente la produzione di spermatozoi, senza provocare squilibri ormonali né calo del desiderio sessuale. Secondo l’esperta «sebbene siano ancora in fase di sperimentazione, questi metodi contraccettivi per lui potrebbero determinare una vera rivoluzione dei costumi sessuali e del rapporto tra generi, basata su una nuova fiducia e sulla condivisione delle responsabilità connesse a una gestione della sessualità consapevole».

LA RESPONSABILITÀ È GRATIS (E NON È TABÙ)

Dopo l’Emilia Romagna, anche Puglia, Piemonte, Lazio e Lombardia hanno assunto l’impegno pubblico di promuovere una sessualità responsabile, fornendo gratuitamente presso i consultori familiari pubblici e privati accreditati consulenza, cure sanitarie (compreso l’accesso alla legge 194) e contraccettivi (anche «di emergenza», ovvero la pillola del giorno dopo) ai residenti under 24 (o under 26, a seconda della Regione). Per accedere alle agevolazioni bisogna rispettare determinati requisiti (essere richiedenti asilo, donne tra 26 e 45 anni con esenzione di disoccupazione o lavoratrici colpite dalla crisi, aver effettuato un’interruzione volontaria di gravidanza da non più di 24 mesi o aver partorito da non più di un anno). È un buon modo per diffondere la cultura del sesso sicuro, attraverso un’informazione seria, affidabile e accessibile senza tabù. Insomma: a volte la 'spregiudicatezza' paga (e non si paga).