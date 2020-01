I suoi romanzi hanno venduto (pare) più copie della Bibbia, ma in tempi recenti c’è chi ha avuto il coraggio di criticarla per aver inserito nelle sue opere stereotipi di genere, piuttosto stantii se letti con occhi ‘moderni’. La verità, però, non potrebbe essere più diversa: Agatha Christie, scomparsa il 12 gennaio del 1976, non è solo la scrittrice di gialli più famosa di sempre, ma anche un’icona femminista, per quello che ha fatto nel corso della sua vita e per le donne che ha reso protagoniste di romanzi e racconti, spesso più sveglie degli uomini.

UNA VITA DA ROMANZO (MA NON GIALLO)

Nata a Torquay il 15 settembre del 1890, dunque verso la fine dell’epoca vittoriana, Agatha Mary Clarissa Miller (questo il nome completo da nubile) crebbe in una ricca famiglia dell'alta borghesia, ma dopo essersi sposata con l’ufficiale dell’esercito Archibald Christie, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale non esitò ad unirsi al Voluntary Aid Detachment, aiutando come infermiera i soldati feriti in un ospedale della sua città. Durante il conflitto scrisse il suo primo romanzo, Poirot a Styles Court, pubblicato poi nel 2020, quando aveva già dato alla luce la sua unica figlia Rosalind Margaret. Che per un certo periodo ‘lasciò’ alla madre e alla sorella, per girare attorno al mondo col marito (che lavorava nella promozione dell'Esposizione dell'Impero Britannico): la coppia visitò mete esotiche come Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda e Hawaii, dove furono i primi britannici a surfare in piedi. Quando Archie si innamorò di un’altra donna e i due divorziarono, Agatha Christie diventò una madre single, dal grande successo nel suo lavoro, quello di scrittrice. Rimase da sola poco, tutto sommato: nel 1930, durante un viaggio sull’Orient Express, conobbe Max Malloran, archeologo di quasi 14 anni più giovane di lei. Ebbe un toyboy, insomma, quando nessuno ce l’aveva. Se lo sposò, però, nello stesso anno: il loro fu un matrimonio felice, che durò fino alla morte della ‘Regina del Giallo’, nel 1976. Questa la vita non banale di una donna che, nata in epoca vittoriana, di vittoriano ebbe davvero poco. E che per niente somigliava alla sua eroina più famosa, la compassata Miss Marple.