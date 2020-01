Quasi 100 anni vissuti con la testa all'insù, a osservare le stelle, da quella prima volta in cui il padre la portò in strada «per farmi familiarizzare con alcune delle più belle costellazioni e una cometa che era visibile in quel periodo». Caroline Lucretia Herschel, nata ad Hannover il 16 marzo del 1750 e morta nella stessa città tedesca il 9 gennaio del 1848, ha attraversato due secoli che hanno segnato la storia dell'astronomia e ne è stata protagonista. Nata in una famiglia numerosa e tradizionale, di quelle in cui alle donne era precluso l'accesso all'Unversità, trovò comunque un padre che la incoraggiò allo studio della musica, della matematica, dell'astronomia. Per la madre Anna, però, l'unico ruolo giusto per una donna sarebbe dovuto essere quello della cura della casa.

SORELLA DI WILLIAM, CHE SCOPRÌ URANO

Così, dopo un'infanzia segnata dalla tisi e un'adolescenza vissuta coi suoi genitori, quando a 21 anni decise di raggiungere il fratello William a Bath, in Inghilterra, Caroline non poté che arrivare là col compito di domestica. Ma Caroline aveva altre ambizioni e William fu capace di capirle. Musicista e maestro di cappella, fece cantare la sorella come solista in numerose esibizioni, e quando cominciò a dedicarsi all'astronomia, le chiese di annotare su un quaderno ciò che lui osservata al telescopio. Il 3 marzo del 1781, William scoprì Urano e poco dopo fu nominato Astronomo del Re, trasferendosi al castello di Windsor.