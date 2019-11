LA REGNANTE PIÙ LONGEVA DI RUSSIA

Il regno di Caterina la Grande durò dal 1762 fino alla sua morte, nel 1792. 30 anni che le valsero il titolo di sovrana più longeva di Russia. Nonostante il polso e la determinazione che seppe dimostrare, non fu sicuramente facile per lei farsi valere in un mondo fatto di uomini pronti a distruggerla al minimo segno di debolezza e intenzionati a sostituirla con il figlio Pietro, ancora bambino e facilmente manipolabile. Le biografie la descrivono come una zarina illuminata, innamorata del potere ma senza l’eccessiva ambizione di diventare una dittatrice crudele e sfrontata. Le sue competenze e la sua dedizione all’impegno di guidare un Paese la portarono a modernizzarlo, riformandone la burocrazia, cambiandone le leggi, favorendo la tolleranza religiosa e ritagliando uno spazio consistente per la cultura e l’arte. Ma, più di tutto, fu lei la vera regista di tutte quelle operazioni militari che negli anni avrebbero consentito alla Russia di raggiungere dimensioni senza precedenti.

OFFRÌ ALLE DONNE LA POSSIBILITÀ DI EMERGERE

Ma Caterina non cambiò soltanto le dinamiche di un regno. Ebbe un ruolo importante anche nella storia delle donne russe, incoraggiandole a non rinunciare alla possibilità di leggere, studiare e, perché no, ambire a posizioni di spicco. Fu questo che la spinse a istituire le prime scuole femminili del Paese, aprendone le porte non soltanto alle ricche rampolle delle famiglie più in vista ma anche a tutte quelle ragazze che, nonostante le origini umili, avevano in mente un'idea precisa di futuro a cui non volevano rinunciare. Ma non è tutto: da fondatrice dell’Hermitage, uno dei più importanti musei al mondo, divenne mecenate di numerose artiste che, grazie a lei, ebbero modo di far conoscere la propria arte e il proprio talento. Insomma, una femminista d'antan che vide nelle quote rosa un potenziale da non sottovalutare.

VISSE L’AMORE SENZA REGOLE NÉ BRIGLIE

La sfortuna di essere ingabbiata in un matrimonio complicato e quello spirito libero difficile da soffocare, la portarono a vivere l’amore senza particolari limiti. Ebbe numerosi amanti che, spesso, aiutò ad arrivare anche a posizioni di potere non indifferenti. E fu spesso tacciata di avere abitudini e comportamenti sessuali vergognosi tanto per una sovrana quanto soprattutto per una donna. Di tutte le sue liaison, forse, quella che più riuscì ad avvicinarsi all’idea di stabilità fu quella con il militare Grigory Potemkin, che la aiutò in maniera considerevole e con il quale gli storici credono si sia sposata in segreto. Una storia che, tuttavia, non riuscì comunque a durare. E che, dopo poco tempo, lasciò spazio all’ennesimo pretendente passeggero.