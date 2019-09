Sandra Day O'Connor non ha una storia conosciuta. E non figura neppure tra le donne celebrate dai movimenti femministi come modello. Ma il primato che è riuscita a conquistare ha cambiato la storia della giustizia americana. Scombinando le carte e gettando le basi della battaglia per la parità di genere nelle professioni legali. Era il 21 settembre 1981 quando, appena cinquantenne, veniva eletta prima giudice donna della Corte Suprema, conquistando la piena unanimità del Senato. Ecco la sua storia.

DAL TEXAS A STANFORD

Classe 1930, originaria del Texas, trascorse buona parte della sua vita in un ranch desolato e malmesso di proprietà della sua famiglia. Fu proprio grazie all’intraprendenza dei genitori che, abbandonate le gioie e i dolori della vita bucolica, si trasferì nella vicina cittadina di El Paso, dove frequentò le scuole e iniziò a immaginare il suo futuro a Stanford. Un futuro che non rimase soltanto un sogno di bambina: diplomatasi in anticipo, studiò duramente per partecipare alle selezioni per l’ammissione nella prestigiosa università. E, nonostante il timore di non venire accettata soltanto perché donna, riuscì ad entrare in un programma di studio che le consentì di conseguire ben due lauree, una in giurisprudenza, l’altra in economia, con il massimo dei voti e con un anno d’anticipo rispetto ai suoi colleghi.

L’ELEZIONE A GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA

Non furono certo poche le difficoltà che dovette affrontare per inserirsi nel mondo del lavoro. Negli Anni ’60, infatti, l’America non vedeva ancora di buon occhio le donne che cercavano di farsi strada nell’avvocatura: davanti a un’infinità di porte chiuse e alla proposta di diventare la segretaria di un legale, Sandra decise di accettare un incarico diverso, quello di vicesindaco della contea di San Mateo, in California. E, poco più tardi, si sposò con John O’Connor, suo vecchio compagno di università. Dopo un breve trasferimento in Germania e il ritorno in Arizona, Phoenix divenne il punto di partenza per dimostrare, a chi si ostinava a proporle ruoli alle dipendenze degli uomini, di che pasta fosse fatta. Non si accontentò soltanto di giostrarsi tra lo studio legale appena aperto e la famiglia, ma si impegnò attivamente nella politica locale. Una scelta che le permise di arrivare, passo dopo passo, a cambiare ben 191 anni di storia della Corte Suprema. Grazie a una promessa di Reagan e a una lunga gavetta, il 21 settembre 1981 ottenne la piena unanimità del Senato e, qualche giorno dopo, il 25 settembre, prese ufficialmente servizio come giudice della Corte.