Elizabeth e Roy chiesero così al governatore Ernest Gruening di bandire i cartelli ‘No Natives Allowed’ (‘Non sono ammessi nativi’), all’epoca molto comuni nelle città dell’Alaska. L’Anti-Discrimination Act nel 1943 fu bocciato, ma due anni dopo i coniugi Peratrovich (nel frattempo diventati leader del dell’Alaska Native Brotherhood e dell'Alaska Native Sisters), riuscirono a far approdare la proposta di legge in Senato.

IL DISCORSO DAVANTI AL SENATO

«Non mi sarei mai aspettata che a me, poco più di una selvaggia, toccasse ricordare a gentiluomini con cinquemila anni di civiltà documentata del nostro Bill of Rights», disse Elizabeth davanti ai senatori, che votarono a favore, stabilendo che non ci dovessero essere più differenze tra i cittadini. Lo fecero nel 1945, in largo anticipo rispetto al famoso Civil Rights Act del 1964, che dichiarò illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche in generale. La famiglia Peratrovich emigrò successivamente in Canada, per poi tornare a vivere negli Stati Uniti, in Colorado, Oklahoma e di nuovo Alaska. Elizabeth Peratrovich morì di cancro , l’1 dicembre 1958, ad appena 47 anni, a Seattle.