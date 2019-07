Arruolata come meccanica, interprete e tuttofare, Idris Hall, che nel frattempo aveva adottato lo pseudonimo Aloha Wanderwell e che era alta 1,80, bionda e attraente, diventò ben presto la ‘faccia’ della spedizione, che riprese in una serie di travelog realizzati quando non era alla guida della sua Model T, su strade polverose e impraticabili. Durante il primo viaggio, Aloha guidò la spedizione da Nizza a Vladivostok, passando attraverso India e Cina: l'esercito sovietico la nominò colonnello onorario in quanto fu la prima donna a pilotare un'automobile in Siberia. Nel 1926, all’epoca della seconda spedizione da Città del Capo al Cairo, era già diventata la moglie del ‘Capitano’, che poi accompagnò nel 1931 in Brasile, atterrando in idrovolante (da lei pilotato) lungo il Rio delle Amazzoni, alla ricerca dell’esploratore Harrison Fawcett, disperso nella giungla mentre cercava la città perduta di Z. Da questa avventura nacque il film in sonoro River of Death.

IL SECONDO MATRIMONIO

Tornati negli Stati Uniti, Walter Wanderwell fu ucciso nel 1932 mentre si trovava a bordo dello yacht con cui la coppia sarebbe dovuta partire per un viaggio verso Tahiti. L'omicidio è tuttora irrisolto. Un anno dopo, Aloha si risposò con il benzinaio Walter Baker e con lui continuò a girare il mondo, continuando le esplorazioni per oltre un decennio, fino a quando la coppia non si stabilì definitivamente in California, nel 1947. Aloha Wanderwell è scomparsa a 89 anni, il 4 giugno 1996.