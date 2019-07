VISTA IN TV

Carlotta Ferlito ha partecipato alle prime tre edizioni del docureality di Mtv Ginnaste-Vite Parallele, andate in onda tra il 2011 e il 2013: la serie raccontava appunto la vita di sette giovani atlete, tra faticosi allenamenti, impegni scolastici, amicizie e gare. Nel 2018 ha anche preso parte, in coppia con Frank Chamizo, alla seconda edizione del talent show Dance Dance Dance, trasmesso da Fox Life e TV8.

LETTRICE E AUTRICE

Avida lettrice (soprattutto quando è in vacanza), Carlotta Ferlito adora i gialli e ha nel cuore Il Piccolo Principe. Ed è lei stessa un’autrice, visto che ha scritto tre libri: Cosa penso mentre volo, uscito a ottobre 2013, Vola con me, pubblicato a maggio del 2014, e Carlotta Style, in cui dispensa consigli di bellezza, dal makeup ai capelli.

ATTIVA SUI SOCIAL

Come detto, Carlotta Ferlito è anche una star dei social. Vanta infatti quasi 700 mila follower su Instagram e 186 mila su Twitter. A settembre del 2015 ha inoltre aperto un canale YouTube, dove non mancano i tutorial, che conta circa 120 mila iscritti.