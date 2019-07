Prima di lei, tra gli altri, ci sono stati Valentino Garavani, Giorgio Armani, Franca Sozzani e Anna Wintour. Nel 2019 è il direttrice creativa di Christian Dior, Maria Grazia Chiuri, a portare a casa il titolo di Cavaliere della Legion d'Onore, l'onorificenza più alta attribuita dalla Repubblica francese. Una medaglia che la designer si prepara a ricevere, il primo luglio, dalla ministra della Parità di genere, Marlène Schiappa. Il loro è un incontro tra due anime attente alle donne e ai loro diritti. Perché se da una parte la ministra si batte quotidianamente contro le molestie sessuali e tutti gli argomenti che ruotano attorno al mondo femminile, la stilista italiana da sempre dimostra attenzione per il femminismo e per il girl empowerment.

LE SFILATE ALL'INSEGNA DEL GIRL POWER

Basta dare un'occhiata alle sue collezioni e sfilate. Il suo debutto come prima designer donna della maison Dior è con la Primavera-Estate 2017 e le ormai iconiche T-shirt con lo sloga «We should all be feminists». Una scritta, un manifesto, che è anche il titolo di un saggio pubblicato nel 2014 dalla scrittrice femminista Chimamanda Ngozi Adichie. Maria Grazia Chiuri continua a interrogarsi sulle donne e sulla loro complessità e sugli stereotipi che le hanno sempre volute un passo indietro a tutto. Poi è toccato allo slogan «Perché non ci sono state grandi artiste?» ispirato al libretto/manifesto di Linda Nochlin. L'Autunno-Inverno 2018/19 è invece composta da 61 look dedicati alle battaglie delle attiviste storiche. Tra slogan, suffragette, riviste vintage e soprattutto il maglione anti-molestie con su scritto C’est non, non, non et non! (letteralmente: «È no, no, no e ancora no»). Un anno dopo sulle magliette sono comparse la frasi «Sisterhood Is Global», «Sisterhood is Powerful» e «Sisterhood Is Forever», un chiaro rimando agli omonimi titoli dei libri della scrittrice e femminista Robin Morgan. E a chi accusa Chiuri di sfruttare certe tematiche per scopi commerciali lei non le manda a dire: «La prima cosa che dico è a tutte le artiste che contatto, da Chimamanda Ngozi Adichie a Robin Morgan è che la moda è commerciale, e che io posso lavorare a certe iniziative perché ho alle spalle una collezione che funziona economicamente. Sono i risultati a permettere tutto questo, dunque io sono qui a fare questo lavoro per vendere. Altrimenti, chi me lo darebbe il budget?», spiegava lei a D.it.