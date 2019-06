Era la notte tra il 27 e 28 giugno del 1969 quando a New York transessuali, drag queen, uomini e donne omosessuali, in poche parole la comunità che oggi viene definita LGBTQ, decisero di ribellarsi contro quella che era una vera e propria oppressione da parte della polizia locale. Una decisione che si trasformò nei moti dello Stonewall, dal nome dello Stonewall Inn un gay bar nel quartiere di Greenwich Village a Manhattan, che durarono un'intera settimana. Non è chiaro quale fu il motivo scatenante della rivolta, ma durante quei giorni, furono oltre duemila le persone che manifestarono contro le forze dell'ordine che arrestarono una ventina di contestatori. Una settimana che cambiò per sempre il movimento dei diritti civili degli LGBTQ catapultando la questione a livello nazionale. Sono passati 50 anni dal quella notte che New York si prepara a festeggiare con il suo primo World Pride. Tra le iniziative previste c'è anche la costruzione di un memoriale dedicato a Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, due donne transgender che hanno contribuito alle proteste. Un riconoscimento tardivo, ma importante per quello che hanno rappresentato all'epoca.

MARSHA P. JOHNSON

Nata nel 1945, nel New Jersey, Marsha iniziò a indossare abiti femminili all'età di cinque anni. Decise poi di smettere per un periodo per evitare le molestie dei ragazzi del vicinato. In un'intervista del 1992, raccontò infatti di essere stata anche vittima di violenza sessuale. Certo all'epoca era ancora più difficile essere omossesuali ed essere accettati. Secondo la madre di Marsha chi non era etero era addirittura «peggio di un cane». Insomma l'allora Malcolm Michaels Jr. (questo era il suo nome di battesimo) doveva andarsene al più presto e così fece appena diplomata: con solo 15 dollari in tasca e un sacco di vestiti si trasferì a New York dove nel 1966 iniziò a lavorare come cameriera. Gay, travestito, (drag) queen, così si definiva lei quando ancora il termine transgender era poco utilizzato. Black Marsha fu invece lo pseudonimo che utilizzò per le sue prime esibizioni. Marsha P. Johnson arrivò solo dopo: la P. stava per «pay it no mind (non farci caso)», frase che utilizzava sarcasticamente quando le facevano domande riguardo il suo genere, Johnson invece era il nome di un ristorante sulla 42esima strada. Anni dopo dichiarò di essere una delle prime drag queen a frequentare lo Stonewall Inn, dopo che venne aperto anche alle donne e alle drag queen (prima era un bar per soli uomini gay). E per molti fu lei una delle tre persone che iniziarono la rivolta. Secondo alcuni resoconti avrebbe lanciato un bicchiere contro uno specchio del locale urlando «I got my civil rights (Anche io ho i miei diritti civili». Altri invece raccontano che Marsha avrebbe lanciato un mattone contro un agente di polizia. Leggende che Johnson ha poi smentito negli anni dicendo di essere arrivata solo a rivolta iniziata.