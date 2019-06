Le donne di piazza Tienanmen

WANG CHAOHUA CHE ERA CONTRO LO SCIOPERO DELLA FAME

Wang Chaohua era invece un membro della Federazione autonoma degli studenti di Pechino. Più coinvolta nell'aspetto organizzativo che nelle manifestazioni effettive, era tra coloro che non condividevano lo sciopero della fame: pensava infatti che avrebbe portato a spargimenti di sangue. Una convinzione che ha portato avanti negli anni come dimostra un'intervista del 1989 in cui dichiarò che l'esito finale avrebbe potuto essere meno disastroso se quel tipo di protesta non fosse stata organizzata.

DAI QING, LA GIORNALISTA DEL TUMULTO

Dalle studenti alle intellettuali. Dai Qing, la «giornalista del tumulto» come la definiva il suo direttore, lavorava all'epoca per il Guangming Daily. Negli incontri a cui partecipava suggeriva di negoziare direttamente con gli studenti per porre fine allo sciopero della fame. Studenti ai quali chiedeva maggior elasticità: «Se vogliamo rompere questo stallo, sia il governo che i manifestanti dovranno fare concessioni. Lo Stato dovrebbe farlo per primo. Ma anche gli studenti non devono restare fermi sulle loro posizione». Appelli rimasti inascoltati.

HUANG QINGLING, PROTETTRICE DEGLI STUDENTI O SPIA

Per proteggere proteggere i leader studenteschi, come Chai Ling, era nato il gruppo Dare-to-Die a capo del quale c'era proprio una donna (pare che nessuno se la fosse sentita di assumere quel ruolo): Huang Qingling. Una figura che rimane comunque avvolta nel mistero, come spiega il giornalista Jan Wong. Per molti infatti potrebbe essere stata anche una spia del governo.