Ruota attorno all’universo femminile la mostra Eve Arnold. Tutto sulle donne, allestita alla casa museo Villa Bassi di Abano Terme in provincia di Padova fino all’8 dicembre. Con gli scatti realizzati dalla fotografa americana, che contende alla collega Inge Morath il primato dell’ingresso in un ambito professionale prettamente maschile, l’agenzia parigina Magnum, fondata nel 1947 da Robert Capa, per la quale lavoravano nomi del calibro di Henry Cartier – Bresson. La rassegna veneta propone ritratti di star come Marilyn Monroe e Marlene Dietrich, ma anche immagini delle giovani afroamericane di Harlem, delle afgane che si nascondono dietro al velo o di casalinghe inglesi colte nella routine quotidiana. Un’opportunità di ripercorrere la vita e il lavoro di una pioniera, come racconta a LetteraDonna il curatore dell’evento Marco Minuz, che cita una frase significativa di Eve: «Essere una donna è un meraviglioso vantaggio nel fotografare. Agli uomini piace essere fotografati dalle donne, diventa provocante e divertente, e le donne sentono meno l’implicazione emotiva», ci racconta lui a poche ore dall'apertura al pubblico in programma il 17 maggio, il giorno prima della Giornata internazionale dei musei, che con eventi e incontri in tutta Italia, punta i riflettori sul ruolo di riferimento che gallerie e pinacoteche rivestono sempre più spesso nella vita sociale delle città.​

IL FASHION DI HARLEM, QUARTIERE NERO DI NEW YORK

Ma torniamo ad Eve. Figlia di un rabbino russo emigrato negli Stati Uniti, nel 1950 frequentò un corso di fotografia alla New School of Social Research di New York, sotto la guida di Alexey Brodovitch, direttore della rivista Harper's Bazaar. Per un’esercitazione, ricorda Minuz, decise di realizzare un servizio sulle sfilate di moda di Harlem. «Per un anno seguì le modelle, che erano molto disponibili, analizzando il contesto afroamericano, che cercava di avvicinarsi allo stile della parte più influente della Grande Mela. Eve colse il fermento civile della comunità, attraverso immagini nelle quali si delineano già i tratti del suo modo di fotografare, con scatti non posati, naturali, senza le luci». Il servizio, considerato scandaloso dal mercato editoriale americano, venne accettato dalla rivista londinese Picture Post, che ne fece otto pagine, copertina compresa.

L’INGRESSO ALLA MAGNUM E I VIAGGI AD HAITI

Proprio grazie a questo lavoro, che colpì Cartier – Bresson, la giovane entrò nella Magnum, con la quale collaborò stabilmente, facendo reportage da tutto il mondo, con un occhio di riguardo per la condizione femminile. Il suo interesse per il sociale emerge anche nelle immagini che documentano i due viaggi ad Haiti: nel ’54 Eve si fece accompagnare dalla prima donna medico dell’isola, che la mise in contatto con persone di diversa estrazione, facendole visitare un ospedale psichiatrico in cui una casa farmaceutica americana stava testando un medicinale, un tranquillante, su diversi pazienti. Nel secondo viaggio illustrò la pratica illegale dei riti voodoo, un mix di tradizione cristiana e gestualità tribale.