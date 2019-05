I DUE MATRIMONI E LA CAUSA ANIMALISTA

Nel 1951 sposa, all'età di 27 anni, il suo agente Marty Melcher che adotta il figlio Terry. Marty la spinge negli Anni '60 a firmare dei contratti per alcuni film che lei non vuole interpretare. Per questo precipita in un forte esaurimento nervoso. Durante gli anni del matrimonio lui dilapida i 20 milioni di dollari da lei guadagnati lasciandola sul lastrico. Ma dopo la sua morte avvenuta nel 1969, Doris riconquista il patrimonio perduto grazie ad una causa contro il suo avvocato che, insieme al marito, aveva contribuito al dissesto finanziario. Da questo momentoDoris si allontana dal grande schermo e firma un contratto per la televisione, dove il Doris Day Show otterrà immutato successo fino al '75. Nel 1976 si risposa con Barry Comden per poi divorziare nel 1980. Negli ultimi anni, vegetariana convinta e attivista repubblicana, viveva in un ranch, circondata dagli amati cani. In California, dove viveva, dirigeva la Doris Day Pet Foundation, fondazione a suo nome per i diritti degli animali.