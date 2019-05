LA STORIA DI HALINA BIRENBAUM

Scrittrice, poetessa e traduttrice, Halina Birenbaum è nata a Varsavia, Capitale polacca, il 15 settembre 1929. Aveva poco più di dieci anni quando per lei iniziò l'orrore dell'antisemitismo: prima il ghetto di Varsavia, poi venne arrestata e deportata a prima Majdanek, Auschwitz - dove era il numero 48693) poi a Ravensbrück e Neustad - Glewe dove nel 1945, fu liberata. Fu in quell'anno che cominciò davvero a vivere. Per Birenbaum raccontare la sua esperienza di orrore attraverso il racconto, come ha detto lei stessa, è stata come una resurrezione, una rinascita che l'ha resa consapevole di essere scampata alla morte per uno scopo: essere testimone vivente dell’Olocausto.

Mentre la scrittrice è conosciutissima in tutto il mondo per il suo impegno nel ricordare la Shoah, le sue opere non sono mai state pubblicate in Italia, Il libro La speranza è l’ultima a morire è stata la sua prima opera, pubblicata nel 1967 e tradotta in inglese, tedesco, francese, ceco, giapponese ed ebraico (nel 2015 è stata pubblicata anche italiano: la prima traduzione nella nostra lingua di uno dei suoi volumi).