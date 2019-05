LA MORTE PREMATURA

Ignara che la sorte le riserverà solo altri sei anni di vita (muore infatti di cancro all'utero nel luglio 1952), Evita riesce a creare e consolidare il suo mito, immortalato perfino in un musical, diventato film con Alan Parker nel 1996 con Madonna come interprete. La Fondazione Eva Peron da lei stessa fondata nel 1948 si occupava di costruzione di scuole e asili nido, borse di studio ai ragazzi meno abbienti, progettazione di quartieri popolari e di ospedali. La notizia della sua morte venne data alla radio argentina con un comunicato in cui «il popolo della Repubblica» veniva informato della scomparsa di quella che fu definita il «capo spirituale della nazione»: fu proclamato il lutto nazionale per un mese e il corpo della first lady venne esposto in una bara di vetro. Per molti anni dopo la morte le sue spoglie non ebbero pace. I militari che deposero Perón nel 1955 volevano cremare il cadavere imbalsamato della moglie, che invece, con l'avallo del Vaticano, venne sepolto per 16 anni sotto falso nome a Milano. Perón, con lo zampino di Licio Gelli, fece portare le spoglie a Madrid dov'era in esilio, per poi trasferirle in Argentina. E ogni giorno migliaia le venerano nel cimitero della Recoleta, a Buenos Aires.